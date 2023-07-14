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13:55, 14 июля 2023Мир

В ФРГ подсчитали общую сумму военной помощи Украине по 2027 год

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страна выделит Украине 17 млрд евро на оружие к 2027 году
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подсчитал общую сумму военной помощи Украине по 2027 год, передает РИА Новости.

«Мы подсчитали, что с начала войны и до приблизительно 2027 года, предположительно, 17 миллиардов евро будут потрачены на одни лишь поставки оружия Украине», — заявил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил, что Штаты передадут Украине истребители F-16 до завершения конфликта. По его словам, эти истребители никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления.

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    Анастасия Заикина
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