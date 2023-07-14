Россиянка купила квартиру и чуть не провалилась в глубокий подвал в ванной

Жительница Ярославля купила квартиру с прогнившим полом и рискует провалиться под землю

Жительница Ярославля купила в ипотеку квартиру и теперь рискует в любой момент провалиться под землю. Пол в доме оказался прогнившим и стал угрозой для жизни и здоровья жильцов, пишет Sorokanews.ru.

Речь идет о квартире на первом этаже в доме на Складском переулке. По словам женщины, в один из дней внезапно рухнул пол в ванной — в образовавшуюся яму чуть не провалилась ее мать, которая болеет и находится на иждивении.

Выяснилось, что в пространстве внизу отсутствует вентиляция — из-за этого сгнили и все несущие деревянные перекрытия. Пол в ванной, на кухне и в коридоре ни на чем не держится и может обрушиться в любой момент. Под ним находится подвал — если женщины случайно провалятся в него, то могут не выжить.

«Мы рискуем провалиться в любой момент в яму высотой выше человеческого роста, и это пространство никак не является моей собственностью! К сожалению, при покупке квартиры мне не дали полную информацию о состоянии дома, пол был закрыт кафелем, по словам собственников, сделан капитальный ремонт пола и некоторых элементов в квартире», — рассказала потерпевшая.

Ранее в Кирове потолок обрушился в квартире семьи с четырьмя детьми. В администрации города подчеркнули, что здание не входит в список аварийных. Кроме того, недавно там проводился ремонт крыши. Управляющая компания не отреагировала на произошедшее.

