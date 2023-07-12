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18:30, 12 июля 2023Среда обитания

В российском городе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

В Кирове в квартире семьи с четырьмя детьми обрушился потолок

Фото: Google.maps

В спальне одной из квартир в жилом доме по адресу улица Шорина, 24 в городе Кирове обрушился потолок. Жилье принадлежит многодетной семье, передает портал «Городкиров».

В администрации города подчеркнули, что здание не входит в список аварийных. Кроме того, недавно там проводился ремонт крыши. Управляющая компания не отреагировала на произошедшее.

Власти не могут предоставить проживающей в квартире семье с четырьмя детьми жилье из маневренного фонда, так как ее члены зарегистрированы по другому адресу. «В такой ситуации я считаю непозволительным оставлять многодетную семью без крыши над головой. Принял, на мой взгляд, единственное правильное решение — переселить их на несколько дней в муниципальную гостиницу», — заявил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

В феврале в одном из домов в Красноярске рухнул потолок в квартире, где проживает семья с ребенком. Поломка произошла в результате разрушения деревянных балок. При этом никто из жильцов не пострадал.

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    Александра Качан
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