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12:57, 14 июля 2023Наука и техника

Названа польза зеленого чая для женщин

Scientific Reports: соединение в зеленом чае назвали перспективным для лечения миомы матки

Фото: Arseniy Kapran / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса назвали пользу соединения, содержащегося в зеленом чае, для здоровья женщин. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что галлат эпигаллокатехина (EGCG) в перспективе можно использовать для профилактики и лечение миомы матки.

В ходе доклинического испытания авторы рассмотрели эффект EGCG на лабораторных культурах клеток миомы матки, собранных у пациенток. В образцы вводили дозировку 100 микромолей вещества на литр питательной среды в течение 24 часов, а затем пытались обнаружить наличие специфических белков (циклина D1, фибронектина и CTGF) в ткани.

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Специалисты обнаружили, что EGCG снижает уровень белка фибронектина на 46-52 процента по сравнению с контрольной группой клеток миомы, не подвергавшихся воздействию вещества. В то же время количество белков CTGF снизилось на 86 процентов. Это означает, что соединение из зеленого чая препятствовало работе сигнальных путей, ответственных за рост, передачу сигналов и метаболизм клеток опухоли.

Команда пришла к выводу, что галлат эпигаллокатехина может быть простым и доступным вариантом облегчения симптомов и замедления роста миомы матки, поскольку он подавляет многие молекулярные пути, регулирующие развитие опухоли. Данные работы согласовываются с предыдущими клиническими исследованиями у женщин с миомой, которые планируют беременность.

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    Елена Апазиди
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