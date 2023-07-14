Древнее лекарство признали эффективным в лечении ран

Microbiology: сочетание меда и уксуса признали эффективным против бактерий

Ученые из Университета Уорика признали древнее лекарство оксимель (смесь меда и уксуса) эффективным в лечении ран. Результаты исследования описаны в журнале Microbiology.

В ходе работы авторы использовали две комбинации меда манука: с натуральным уксусом или уксусной кислотой. Целью специалистов было выявить, насколько эффективна смесь против микробов, а также обладает ли уксус большим антибактериальным действием, чем просто уксусная кислота. Сначала они изучили отдельно уксус и уксусную кислоту на бактериальной биопленке — системе микроорганизмов, которую сложно уничтожить.

Оказалось, что добавление меда действует эффективнее. Кроме того, именно натуральный уксус в сочетании с медом убивал большое количество бактерий. В частности, гранатовые уксусы оказались перспективными кандидатами для дальнейших исследований, поскольку они обладали сильной антибактериальной активностью. В будущих испытаниях планируется изучить механизмы и наилучшие дозировки сочетаний меда и уксуса.

В апреле 2023 года сотрудники Университета Осаки (Япония) обнаружили растительное соединение, которое блокирует прогрессирование ревматоидного артрита. Это вещество содержится в Tripterygium wilfordii, распространенном в китайской народной медицине.