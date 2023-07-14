Гаишник взломал программу по сдаче экзаменов для правильных ответов

В КБР полковник взломал программу по сдаче экзаменов в ГАИ, и она давала правильные ответы

В Кабардино-Балкарии полковник полиции взломал программу по сдаче экзаменов по теории в ГАИ, чтобы она выдавала только правильные ответы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На компьютере в отделении полиции в Баксане была обнаружена вредоносная программа. С ее помощью сдавали на права те, кто не выучил правила дорожного движения, а заплатил гаишникам.

По версии следствия, вредоносную программу установил полковник, занимающий должность старшего инспектора мобилизационной подготовки института повышения квалификации сотрудников МВД. В отношении него могут возбудить уголовное дело за получение взятки, создание вредоносного программного обеспечения и превышение должностных полномочий.