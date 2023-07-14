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18:38, 14 июля 2023Силовые структуры

Гаишник взломал программу по сдаче экзаменов для правильных ответов

В КБР полковник взломал программу по сдаче экзаменов в ГАИ, и она давала правильные ответы

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

В Кабардино-Балкарии полковник полиции взломал программу по сдаче экзаменов по теории в ГАИ, чтобы она выдавала только правильные ответы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На компьютере в отделении полиции в Баксане была обнаружена вредоносная программа. С ее помощью сдавали на права те, кто не выучил правила дорожного движения, а заплатил гаишникам.

По версии следствия, вредоносную программу установил полковник, занимающий должность старшего инспектора мобилизационной подготовки института повышения квалификации сотрудников МВД. В отношении него могут возбудить уголовное дело за получение взятки, создание вредоносного программного обеспечения и превышение должностных полномочий.

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    Любовь Ширижик
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