Россиянин заманил пенсионерку на сбор ягод и изнасиловал у кладбища

Лысый грибник позвал пенсионерку из Красноярска за ягодами и изнасиловал у кладбища

В Красноярском крае правоохранительные органы ведут поиск 39-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании 64-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Разыскивается Алексей Васильев, худощавого телосложения, лысый, занимается сбором грибов, цветов, ягод и торгует ими в различных районах Красноярска.

По данным следствия, 2 июля подозреваемый позвал знакомую в деревню собирать ягоды. По пути у кладбища Бадалык он с угрозами набросился на нее и надругался, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.