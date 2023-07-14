Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

Власти Казахстана дали коммерческим банкам временное разрешение на вывоз наличных рублей

Власти Казахстана разрешили всем коммерческим банкам республики вывозить из страны наличные российские рубли. Подписанное премьер-министром Алиханом Смаиловым постановление опубликовано https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000548 в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики.

Временное разрешение действует до 1 января 2024 года. Согласно пояснительной записке к документу, эта мера необходима для конвертации наличной российской валюты и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

Разрешения на вывоз валюты из страны в Республике принимают не первый раз — в последний раз его выдавали с июля по август 2022 года. Решение приняли после того, как весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов и вывоз за границу золота и инвестиционных монет. Нацбанк объяснял это намерением сохранить финансовую стабильность и снизить давление со стороны спекулятивного спроса, однако это привело к накоплению на счетах банков значительного количества рублей, на которые на внутреннем рынке не было спроса.

В Нацбанке на тот момент указали, что разовый вывод рублей за рубеж — промежуточная мера, и она неспособна полностью решить проблему накопления российской валюты в казахстанских банках. Вопрос полной отмены ограничений для рублей пообещали рассмотреть позже, после анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.