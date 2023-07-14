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11:33, 14 июля 2023Экономика

Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

Власти Казахстана дали коммерческим банкам временное разрешение на вывоз наличных рублей

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Власти Казахстана разрешили всем коммерческим банкам республики вывозить из страны наличные российские рубли. Подписанное премьер-министром Алиханом Смаиловым постановление опубликовано https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000548 в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики.

Временное разрешение действует до 1 января 2024 года. Согласно пояснительной записке к документу, эта мера необходима для конвертации наличной российской валюты и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

Разрешения на вывоз валюты из страны в Республике принимают не первый раз — в последний раз его выдавали с июля по август 2022 года. Решение приняли после того, как весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов и вывоз за границу золота и инвестиционных монет. Нацбанк объяснял это намерением сохранить финансовую стабильность и снизить давление со стороны спекулятивного спроса, однако это привело к накоплению на счетах банков значительного количества рублей, на которые на внутреннем рынке не было спроса.

В Нацбанке на тот момент указали, что разовый вывод рублей за рубеж — промежуточная мера, и она неспособна полностью решить проблему накопления российской валюты в казахстанских банках. Вопрос полной отмены ограничений для рублей пообещали рассмотреть позже, после анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.

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    Вячеслав Агапов
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