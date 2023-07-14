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11:49, 14 июля 2023Силовые структуры

В российском городе начат поиск вооруженного мужчины после стрельбы у дома

В Казани произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами, стрелок скрылся

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Казани правоохранительные органы начали поиск вооруженного мужчины, устроившего стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД Республики Татарстан.

В отдел полиции поступило сообщение о найденном во дворе дома на улице Кул Гали мужчине с огнестрельным ранением.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что он был ранен в ходе конфликта с другим казанцем. Оппонент использовал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, после стрельбы он скрылся.

Пострадавшему 27-летнему мужчине оказана медицинская помощь.

Силовики уже установили личность стрелка и сейчас принимают меры для его задержания.

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    Любовь Ширижик
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