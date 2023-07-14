Силовые структуры
В российском городе начат поиск вооруженного мужчины после стрельбы у дома
В Казани произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами, стрелок скрылся
В Казани правоохранительные органы начали поиск вооруженного мужчины, устроившего стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД Республики Татарстан.
В отдел полиции поступило сообщение о найденном во дворе дома на улице Кул Гали мужчине с огнестрельным ранением.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что он был ранен в ходе конфликта с другим казанцем. Оппонент использовал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, после стрельбы он скрылся.
Пострадавшему 27-летнему мужчине оказана медицинская помощь.
Силовики уже установили личность стрелка и сейчас принимают меры для его задержания.