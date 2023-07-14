Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:09, 14 июля 2023Мир

Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Украина потеряла Суверенитет. У Киева нет денег, военной промышленности, нет своего производства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром (...) Деньги [Украина] получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан рассказал о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО и заявил, что подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на «агрессивность украинцев», постоянно что-то требующих от Запада. В связи с этим Орбан предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго, и призвал правительство республики быть к этому готовым.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Зампред Госдумы сломал руку в ДТП возле столичного аэропорта

    Образ стилиста Александра Рогова на премьере фильма высмеяли в сети

    В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

    Вежливый россиянин с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин и попал на видео

    ЕС решил ужесточить условия финансовой помощи Киеву

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Премьер Польши отреагировал на закрытие консульства в Смоленске

    Драка в книжном магазине в Москве попала на видео

    Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости