Премьер Венгрии Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Украина потеряла Суверенитет. У Киева нет денег, военной промышленности, нет своего производства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром (...) Деньги [Украина] получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан рассказал о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО и заявил, что подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на «агрессивность украинцев», постоянно что-то требующих от Запада. В связи с этим Орбан предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго, и призвал правительство республики быть к этому готовым.