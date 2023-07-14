Премьер Венгрии Орбан: приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО и заявил, что подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на «агрессивность украинцев», постоянно что-то требующих от Запада. В связи с этим Орбан предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго, и призвал правительство республики быть к этому готовым.

Ранее Орбан назвал условие для окончания конфликта на Украине. По его словам, военный конфликт закончится сразу, как только этого захотят США. При этом он отметил, что весь мир не понимает поведение Вашингтона и ждет ответа.

Политик также заявил, что страны «ни на метр не приблизились к миру», так как Киев получает все больше и больше оружия. По его мнению, Украина потеряла суверенитет, поскольку почти все получает от Запада.