Польша попросила запретить поставки малины и клубники с Украины

Польша попросила ЕК запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины

Польша попросила Европейскую комиссию (ЕК) запретить поставки замороженной малины и клубники с Украины, поскольку это дестабилизирует ее внутренний рынок. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс, передает РИА Новости.

Он отметил, что импорт ягод значительно увеличился в 2022 и начале 2023 года, что создает большие трудности для местных производителей.

Польша обратилась к комиссару Еврокомиссии по торговле Валдису Домбровскису с просьбой наложить запрет на ввоз замороженной малины и клубники с Украины. Соответствующее письмо будет передано в ЕК в ближайшее время.

Ранее Евросоюз (ЕС) утвердил второй пакет помощи европейским фермерам, пострадавшим от импорта украинского зерна. Финансовая помощь до 30 сентября 2023 года будет выделена фермерским хозяйствам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

