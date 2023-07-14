Следователи потребовали ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек за нарушения

СКР потребовал заключить блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест из-за нарушений

Следователь обратился в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения супругам Валерии (блогер Лерчек) и Артему Чекалиным, обвиняемым в неуплате налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В связи с неоднократными нарушениями запрета определенных действий следователь просит поместить блогера Лерчек и ее супруга под домашний арест.

Им было запрещено судом пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, однако они допустили нарушения.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Также в отношении Чекалиных возбудили дело об отмывании денежных средств.

16 марта Пресненский суд Москвы избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.