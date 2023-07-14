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07:51, 14 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал препятствие для сотрудничества французов и белорусов

Лукашенко заявил, что сотрудничать белорусам и французам мешает политическая конъюнктура
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой. Слова политика приводит РИА Новости.

В пятницу, 14 июля, белорусский глава поздравил народ Французской Республики с национальным праздником — Днем взятия Бастилии.

«К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии.

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    Юлия Мискевич
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