Лукашенко назвал препятствие для сотрудничества французов и белорусов

Лукашенко заявил, что сотрудничать белорусам и французам мешает политическая конъюнктура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой. Слова политика приводит РИА Новости.

В пятницу, 14 июля, белорусский глава поздравил народ Французской Республики с национальным праздником — Днем взятия Бастилии.

«К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии.