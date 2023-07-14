Российские моряки назвали главную проблему своей профессии

Российские моряки назвали одиночество главной проблемой своей профессии

По долгу службы моряки проводят много времени вдали от дома и не видят родных по несколько месяцев. В разговоре с «Лентой.ру» представители этой профессии назвали одиночество главной проблемой своей работы.

Рабочие рейсы моряков длятся в среднем четыре месяца. За это время члены экипажа пропускают важные события в жизни родственников и практически выключаются из обычного потока социальной жизни.

«Самый большой минус в нашей работе — это все-таки разлука. Мы скучаем здесь, а по нам скучают там», — рассказал Антон, работающий на судне, которое ходит по северным водам. Он отметил, что не знает ни одного моряка, который не скучал бы по близким или домашним питомцам.

Другой собеседник «Ленты.ру», Владислав Вишняков, заявил, что задумывается об одиночестве лишь в свободное от работы время. При этом его расстраивает, что в силу профессии ему и его коллегам приходится многое пропускать — так, один из его братьев, будучи моряком, пропустил рождение сына.

Еще один моряк, Максим Ежов, отметил, что люди его профессии должны быть морально устойчивы ко всем трудностям.

Ранее две трети опрошенных россиян заявили, что работа негативно влияет на их здоровье. Чтобы снизить негативное воздействие на организм, большая часть респондентов уходит в отпуск, а 33 процента опрошенных планируют сменить работу.

