Россияне рассказали о вреде работы для их здоровья

«Росгосстрах» и «Зарплата.ру»: треть россиян планируют сменить работу из-за вреда здоровью

Две трети россиян рассказали, что работа негативно влияет на их здоровье. Это выяснили в ходе совместного исследования СК «Росгосстрах» и Исследовательского центра «Зарплата.ру» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чтобы снизить негативное воздействие на здоровье, 33 процента участников опроса планируют найти другую работу, а 16 процентов — сменить профессию. Однако большая часть россиян (55 процентов) для решения проблем со здоровьем выбирают отпуск. Более половины респондентов (55 процентов) отдыхают два-три раза в год, а около трети (36 процентов) — раз в год.

Также для снижения вреда здоровью от работы россияне принимают БАДы или витамины (39 процентов), занимаются спортом (37 процентов), принимают лекарства (25 процентов), регулярно проходят профилактический осмотр у врача (14 процентов).

Как правило, негативное влияние работы на состояние здоровья испытывают юристы и строители, представители сферы образования, финансов, транспорта и промышленности. Среди факторов, влияющих на самочувствие, они назвали сидячую работу (60 процентов), напряженный темп работы (40 процентов), необходимость вставать рано (38 процентов), токсичные отношения с коллегами и клиентами (27 процентов) и сбитый режим питания (24 процента).

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным днем. По его словам, дополнительное нерабочее время в конце рабочей недели приведет к улучшению профессионального тонуса граждан и решит ряд других проблем, которые во многом провоцируются продолжительной работой. Это снизит уровень профессионального выгорания сотрудников, сэкономит им нервы и сохранит психическое здоровье.