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20:53, 14 июля 2023Силовые структуры

Российские санатории прятали взятки чиновнику в коробках с помидорами

Экс-глава отдела ФСС Красноярского края получил 6 лет колонии за взятки в 1,6 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кировский районный суд Красноярска приговорил к шести годам лишения свободы бывшего руководителя регионального отдела Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Москвина за получение взяток в 1,6 миллиона рублей от российских санаториев за заключение с ними госконтрактов на лечение детей инвалидов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 4,5 миллиона рублей и лишен права занимать должности на госслужбе. В отношении двух взяткодателей уголовные дела еще рассматриваются в суде.
 
Суд установил, что Москвин за деньги заключил госконтракты на сумму 190 миллионов рублей с санаториями и ускорял сроки оплаты по ним. Взятки передавались наличными в пакетах с продуктами и коробках с помидорами под предлогом подарков и благодарностей. В результате базы отдыха «Озеро Учум», «Бальзам» и «Родник» предоставили для лечения детей инвалидов 6,5 тысячи путевок на срок от 18 до 21 дней.

Москвин заключил с прокурором Красноярского края досудебное соглашение о сотрудничестве и раскрыл личности взяткодателей.

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    Любовь Ширижик
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