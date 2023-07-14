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03:09, 14 июля 2023Интернет и СМИ

В Белом доме дважды находили марихуану в 2022 году

Fox News: Секретная служба США дважды находила марихуану в Белом доме в 2022 году

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Американская Секретная служба в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные закрытого брифинга в Конгрессе.

Позже представитель Секретной службе подтвердил журналистам, что агенты действительно находили два раза «небольшое количество марихуаны». По словам специалиста, первый инцидент произошел в июле, а второй — в сентябре 2022 года. При этом хранение менее двух унций (56 грамм) вещества не является преступлением в Вашингтоне. Однако марихуана запрещена для хранения на территории федеральной собственности.

«В обоих случаях никто не был арестован, поскольку вес изъятой марихуаны не соответствовал законному порогу для предъявления федеральных обвинений», — уточнил сотрудник службы.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», с помощью которых вещество попало в здание.

13 июля стало известно, что Спецслужбы США завершили расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но следователи не смогли выяснить, как вещество появилось в президентской резиденции.

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    Марина Совина
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