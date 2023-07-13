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21:48, 13 июля 2023Мир

Следователи прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину

Спецслужбы США не смогли установить, кому именно принадлежал найденный в Белом доме кокаин

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos

Спецслужбы США завершили расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но следователи не смогли выяснить, как вещество появилось в президентской резиденции. Об этом сообщает местная полиция, пишет РИА Новости.

«Сейчас расследование прекращено ввиду отсутствия улик», — сказано в опубликованном заявлении.

В документе также подчеркивается, что «записей камер видеонаблюдения, которые бы стали источниками улик, не было обнаружено».

«Без физических улик следователи не смогли установить, кого из сотен посетителей, прошедших через вестибюль, где был найден кокаин, можно считать подозреваемым», — объяснили в секретной службе.

Специалисты также провели лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, но он не дал результатов. Таким образом, «секретная служба не смогла сопоставить эти данные с конкретными людьми».

В начале июля в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. О находке стало известно, когда об этом рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами.

Затем представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что после этого была объявлена повышенная тревога. Чиновник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что количество вещества «было небольшим».

При этом газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.

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    Марина Совина
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