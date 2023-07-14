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09:12, 14 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» откажется от крупнейшего производителя компонентов в России

РБК: «АвтоВАЗ» передаст «КамАЗу» долю в крупнейшем производителе компонентов в России

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Доля «АвтоВАЗа» в капитале группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего производителя компонентов в России, будет передана «КамАЗу». Об этом со ссылкой на собеседника, близкого к ОАТ, а также вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Соснина пишет РБК.

Компания стала владельцем 40 процентов ОАТ в конце 2021 года. Однако, как указал Соснин, выход производителя из капитала группы был определен акционерным соглашением, подписанным еще прошлым собственником «АвтоВАЗа», французским концерном Renault.

Сделка будет носить безденежный характер, на партнерстве оно не скажется, утверждает Соснин. В свою очередь главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что «АвтоВАЗ» не может заменить ОАТ в качестве поставщика отдельных компонентов, а самому производителю больше некому их продавать, так что партнерство в любом случае сохранится.

После завершения передачи доли ОАТ полностью перейдет под контроль «КамАЗа», который на 47,1 процента принадлежит «Ростеху». Такая передача происходит на фоне намерения государства развивать собственное производство автокомпонентов, которое в текущих условиях не может закрыть потребности производителей.

Как отмечал Соснин на выставке «Иннопром», автозаводу в 2022 году пришлось вернуться к российским поставщикам компонентов, и оказалось, что у них недостаточно производственных мощностей, отсутствуют необходимые компетенции и неудовлетворительное финансовое состояние.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что ослабление курса рубля приведет к повышению цен на автомобили Lada. По его словам, стоимость изменится в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.

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    Платон Щукин
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