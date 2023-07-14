Названы особенности защищающего от бронебойных пуль «Оберега»

В «Октаве» сообщили, что бронежилет «Оберег» защищает от пробивающих броню БТР пуль

Разработанный на предприятии «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») бронежилет «Оберег», который представили на выставке «День передовых технологий — 2023», может защитить от пробивающих броню бронетранспортера (БТР) пуль. Особенности «Оберега» назвал руководитель отдела производства бронежилетов «Октавы» Иван Лялюхин в интервью ТАСС.

«Основной особенностью нашего бронежилета "Оберег" является высокий класс пулестойкости — Бр-5 (всего существует шесть классов: от Бр-1 до Бр-6). Он предусматривает защиту от поражения пулями снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником. Такие боеприпасы способны пробить броню бронетранспортера, а "Оберег" выдерживает», — сказал он.

Отмечается, что арамидное волокно и керамика, которые используются в конструкции бронежилета, делают его одним из самых легких в своем классе. Изделие в полной комплектации весит 11,7 килограмма.

Для производства бронежилетов используют ткань повышенной прочности с водоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам. Изделие получило амортизационную подушку из дышащей ткани, а его масса распределяется по всему корпусу бойца. Это позволяет находиться в «Обереге» дольше, чем в обычном бронежилете.

«Оберег» выпускают в нескольких комплектациях. Базовая версия включает в себя боковую защиту, переднюю и заднюю бронеплиты, а в максимальную комплектацию входит защита шеи, плеч, паха и задней поверхности бедра.

В апреле телеканал «Звезда» показал испытательный отстрел бронежилета «Оберег». Изделие с нагрудной керамической плитой выдержало выстрел из снайперской винтовки.