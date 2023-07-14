Россиянам назвали безвкусную обувь на лето

Российская стилистка Елена Мингалева назвала сандалии с тонкими ремешками безвкусными

Персональная стилистка Елена Мингалева назвала россиянам безвкусную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт обратила внимание на сандалии с тонкими ремешками и босоножки на танкетке. Данные модели не подходят для города и пляжа, поскольку они натирают ноги и повышают риск получения травм. В связи с этим Мингалева посоветовала сделать выбор в пользу шлепанцев, вьетнамок и сабо.

Специалистка особенно выделила закрытые лодочки с открытым мысом. По ее мнению, они портят любой образ. Вместо них рекомендуется присмотреться к классическим босоножкам на каблуке.

В заключение собеседница издания заявила, что обувь, украшенная обилием искусственного жемчуга, страз и камней, является давно устаревшей. При этом она отметила, что можно подобрать варианты с ненавязчивыми бантами, пряжками, ремешками и лентами, чтобы придать образу женственности и элегантности.

Ранее стилист Наталья Осиновская назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе. Речь идет о босоножках с капроновыми подследниками. По словам эксперта, данное изделие не предназначено для ежедневной носки.