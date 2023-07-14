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09:57, 14 июля 2023Россия

Более 200 автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопились 228 машин
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Роман Соколов / ТАСС

Очередь более чем из 200 машин образовалась утром 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале местного информационного центра по автомобильным дорогам.

«В очереди со стороны Тамани находится 228 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в заявлении.

Со стороны Керчи пробка меньше — в очереди скопилось 130 автомобилей.

13 июля в пробке по направлению к полуострову со стороны Кубани стояло свыше 600 автомобилей, время ожидания составляло около трех часов. При этом со стороны Керчи затруднений движения не наблюдалось.

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    Евгения Куликова
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