Более 200 автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопились 228 машин

Очередь более чем из 200 машин образовалась утром 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале местного информационного центра по автомобильным дорогам.

«В очереди со стороны Тамани находится 228 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в заявлении.

Со стороны Керчи пробка меньше — в очереди скопилось 130 автомобилей.

13 июля в пробке по направлению к полуострову со стороны Кубани стояло свыше 600 автомобилей, время ожидания составляло около трех часов. При этом со стороны Керчи затруднений движения не наблюдалось.