Более 600 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани скопились 620 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находится более 600 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту.

Уточняется, что по состоянию на 8:00 по московскому времени в пробке по направлению к полуострову со стороны Тамани скопились 620 машин. Время ожидания составляет около трех часов. В то же время со стороны Керчи затруднений движения нет.

В начале июля стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра. Позднее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.

Ранее из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.