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15:02, 14 июля 2023Забота о себе

Врач назвала идеальную продолжительность отпуска

Врач Чернышова: трех недель отпуска достаточно, чтобы отдохнуть и перезагрузиться

Фото: Ethan Robertson / Unsplash

Отдыхать нужно достаточно по времени и правильно, не допуская переутомления, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Идеальную продолжительность отпуска она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Чернышовой, если выходные прошли, человек отдохнул от работы и, возможно, соскучился по ней, то он еще не переутомился. «А вот если нет ощущения, что за выходные получилось восстановиться, то в этом случае уже рекомендуется санаторно-курортное лечение. Может быть, даже медикаментозная поддержка», — рассказала врач.

Она согласилась с американскими исследователями, которые назвали достаточными для отдыха три недели отпуска. «Именно трехнедельный отпуск позволяет получить ощущение перезагрузки», — сказала врач. Она напомнила, что раньше в санатории люди также ездили на три недели. «За это время можно акклиматизироваться, выработать распорядок дня, отдохнуть, перезагрузиться и потом вернуться к работе уже отдохнувшим», — объяснила Чернышова.

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Она также рассказала о том, что вид подходящего отдыха зависит от темперамента человека.

Холерикам нужна двигательная активность или спорт: сплавы, походы в горы и т.д. Сангвиникам важна эмоциональная составляющая, им нужно чему-то радоваться, познавать новое, ездить на экскурсии и запасаться впечатлениями. А флегматики любят полежать на пляже с книжкой

Надежда Чернышоваврач-терапевт

Ранее семейный терапевт Коллин Арнольд подсказала простые способы избавиться от выгорания. Специалистка посоветовала составить список преимуществ своей работы, поставить его на видное место и перечитывать, когда ощущается упадок сил.

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    Александра Лисица
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