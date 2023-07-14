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02:47, 14 июля 2023Мир

Зять Трампа рассказал о жесткой позиции политика насчет выборов 2020 года

NYT: зять Трампа Кушнер заявил, что его тесть верит в «украденные» выборы в 2020 году
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Зять экс-президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания по делу о предполагаемой попытке сорвать транзит власти по итогам выборов 2020 года. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на свои источники.

Как указывается, федеральных прокуроров интересовало, признавал ли сам политик в частном порядке после выборов, что он проиграл. Журналисты предположили, что обвинители пытаются понять, действовал ли Трамп с преступным умыслом. Если данное расследование придет к выводу, что действия политика были заведомо основаны на лжи, это может подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него.

В статье сказано, что Джаред Кушнер давал показания в июне и рассказал, что, по его мнению, Дональд Трамп действительно верит, что выборы в 2020 году были «украдены». Позиция политика по этому вопросу жесткая.

6 января 2021 года произошел штурм Капитолия в США во время митинга сторонников Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией.

Кроме того, в конце прошлого года Трамп назвал Байдена и его окружение врагами государства. Помимо этого экс-президент призвал сражаться «за душу нации» со злом, которое, по его словам, исходит от леворадикальных политиков.

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    Марина Совина
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