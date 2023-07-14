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13:50, 14 июля 2023Мир

Польша заявила о своем превосходстве над остальными членами НАТО

Polskie Radio: премьер Польши заявил о превосходстве страны над остальными членами НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Польша опережает все остальные члены НАТО по оборонным расходам относительно национального ВВП страны. Об этом сообщил в интервью радиостанции Polskie Radio польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как указал глава правительства, оборонные расходы Польши находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО.

Ранее депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский заявил, что Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины.

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    Глеб Бажуткин
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