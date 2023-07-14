Польша заявила о своем превосходстве над остальными членами НАТО

Polskie Radio: премьер Польши заявил о превосходстве страны над остальными членами НАТО

Польша опережает все остальные члены НАТО по оборонным расходам относительно национального ВВП страны. Об этом сообщил в интервью радиостанции Polskie Radio польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как указал глава правительства, оборонные расходы Польши находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО.

Ранее депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский заявил, что Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины.