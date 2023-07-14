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09:00, 14 июля 2023Наука и техника

Различия в голосах мужчин и женщин объяснили полигамией

Nature Communication: полигамия влияет на различия в голосах самцов и самок приматов

Фото: Alexandra Lande / Shutterstock / Fotodom

Международная группа антропологов выяснила, что самцы человекообразных приматов, включая людей, обладают более низким голосом, чем самки, благодаря конкуренции в группах, для которых характерна полигамия — форма межполовых отношений, когда самец имеет несколько партнеров для спаривания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

Поскольку для многих приматов характерны различия в вокализации между самцами и самками, предполагается, что это является результатом полового отбора, когда наследуются те признаки, что способствуют успешному спариванию. Например, низкие голоса у самцов могут привлекать потенциальных партнеров либо отпугивать конкурентов.

Существует несколько гипотез о причинах, из-за которых различия в частотах вокализации становятся более выраженными. Например, имеются данные, что различия в вокализации усиливаются в полигамных группах, где существует значительная конкуренция между самцами за возможность спаривания. Фактором может служить и жизнь в большой группе, где самке нужно как-то получать информацию о подходящих партнерах среди многих других самцов. На вокализацию также может влиять конкуренция сперматозоидов разных самцов за оплодотворение яйцеклетки, в результате чего у самцов с большими семенниками происходят анатомические изменения, способствующие более низкому голосу. Наконец, может быть важен древесный образ жизни, когда деревья мешают самке слышать и рассмотреть потенциального партнера.

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Чтобы проверить эти гипотезы, ученые провели наиболее полный анализ вокализации у приматов разных видов. В выборку вошло 1914 вокализаций, представляющих 37 видов человекообразных обезьян, включая тех, что наиболее тесно связаны с людьми — горилл и шимпанзе. Каждый образец вокализации одного вида включал как минимум две записи голосовых звуков самцов и две записи звуков самок, что позволило ученым оценить разницу между полами.

Дополнительные переменные включали различия в размерах и массе тела между самцами и самками, тип среды обитания, соотношение полов у взрослых особей, интенсивность брачной конкуренции и размер семенников. Они также классифицировали каждый вид по системе спаривания: моногамные, при которых самцы и самки имеют по одному партнеру за раз; полигамия, при которой самцы и самки имеют несколько партнеров для спаривания; и полигамный, при котором у некоторых самцов есть несколько самок.

Оказалось, что половые различия в вокализации увеличиваются в больших группах и в группах с полигамной системой спаривания, особенно в группах с более высоким соотношением самок и самцов. У взрослых людей, например, мужчины издают звуки со средней частотой 120 герц, тогда как женщины издают звуки со средней частотой около 220 герц, что ставит Homo sapiens прямо в центр полигамных групп. Хотя сейчас среди людей распространена социальная моногамия, полигамия была характерна для предков, от которых было унаследовано различие в женских и мужских голосах.

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    Александр Еникеев
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