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08:13, 14 июля 2023Мир

В ЕС пообещали выделить несколько сотен миллионов евро Украине

Bloomberg: страны ЕС пообещали выделить более 400 млн евро на восстановлении Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны-члены Европейского союза (ЕС) пообещали выделить несколько сотен миллионов евро на восстановление Украины, передает Bloomberg.

Уточняется, что страны блока обязалась внести более 400 миллионов евро в фонд Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), причем первые выплаты начнутся уже осенью. Министры и банк подписали письмо о намерениях внести средства в фонд «ЕС для Украины».

В частности, Франция и Италия обязались предоставить по 100 миллионов евро. Фонд будет служить временным промежуточным решением, пока не станут доступны более долгосрочные меры Евросоюза, говорится в заявлении ЕИБ.

Отмечается, что теперь страны объединения будут добиваться одобрения инициативы в своих парламентах. Другие страны, не входящие в Евросоюз, а также частные доноры также смогут присоединиться к фонду.

Ранее власти Украины раскрыли желаемый срок начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. У Киева есть возможность начала переговоров по вступлению в блок до конца 2023 года, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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    Анастасия Заикина
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