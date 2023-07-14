Пентагон назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления

Глава Пентагона Остин назвал минные поля главной проблемой для ВСУ в ходе контрнаступления

Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с телеканалом CNN заявил, что минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — сказал он. По его словам, что в распоряжении украинской армии все еще остаются «большие силы» для продолжения контрнаступления.

Ранее директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы Соединенные Штаты. По его словам, в рамках контрнаступления украинской армии приходится вести «довольно суровые сражения».

В свою очередь, военные НАТО подчеркнули, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины.