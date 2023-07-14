Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 14 июля 2023Россия

На российском предприятии по обогащению урана произошла разгерметизация баллона

На предпрятии по обогащению урана на Урале произошла разгерметизация баллона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Уральском электрохимическом комбинате, который находится в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона. Об этом сообщили журналистам на предприятии, передает ТАСС.

Там уточнили, что на предприятии разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана, в результате чего пострадал один человек.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», — сообщили в комбинате.

Там добавили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами после ЧП остается в норме, опасность для жителей Новоуральска отсутствует.

Ранее пожар произошел на химзаводе в Дзержинске Нижегородской области, его сняли на видео. Известно, что сначала произошла разгерметизация одной из установок, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах ВСУ форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС

    Десятки тысяч соцработников улучшили навыки в Институте профобразования Москвы

    В «Ростехе» рассказали о стопроцентной результативности «Панцирей» против HIMARS

    Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

    Россиянам объяснили порядок действий при получении излишней пенсии

    Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали

    Драка двух женщин у подмосковного ТЦ попала на видео

    Главарь крупнейшей банды России Джако отверг свою причастность к криминалу

    Более 200 автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту

    На российском предприятии по обогащению урана произошла разгерметизация баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости