На российском предприятии по обогащению урана произошла разгерметизация баллона

На предпрятии по обогащению урана на Урале произошла разгерметизация баллона

На Уральском электрохимическом комбинате, который находится в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона. Об этом сообщили журналистам на предприятии, передает ТАСС.

Там уточнили, что на предприятии разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана, в результате чего пострадал один человек.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», — сообщили в комбинате.

Там добавили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами после ЧП остается в норме, опасность для жителей Новоуральска отсутствует.

Ранее пожар произошел на химзаводе в Дзержинске Нижегородской области, его сняли на видео. Известно, что сначала произошла разгерметизация одной из установок, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали.