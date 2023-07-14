Цены на икру в России превысили мировые

Эксперт Корнев: цены на лосося и икру в России превысили мировые

Цены на охлажденного лосося и икру в России превысили мировые, пишет RTVI со ссылкой на президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева.

К этому привело резкое сокращение российского импорта рыбпродукции — некоторые ее виды почти не поставляют, рассказал эксперт. Он добавил, что охлажденный лосось в России на этом фоне стал как минимум в полтора раза дороже, чем на мировом рынке. По подсчетам RTVI на основе данных Росстата, килограмм лососевых в среднем обходится россиянам в 1070 рублей, икра — в 6200 рублей за килограмм.

Цены на рыбу, которая производится в России, тоже растут, так как более 70 процентов российской рыбпродукции отправляется на экспорт. Поставщики выбирают, что им выгоднее — продавать на внутреннем рынке или на внешнем, и в итоге цены в России «подтягиваются» под экспортные, объяснил Корнев.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские рыбопромышленники пригрозили ростом цен на минтай, поскольку действующие лимиты по субсидиям на его перевозку с Дальнего Востока уже исчерпаны. Также в июне сообщалось о возможном подорожании рыбы из-за изменений в таможенном законодательстве, в соответствии с которыми добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере 5 процентов и НДС в 10 процентов.