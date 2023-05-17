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11:14, 17 мая 2023Экономика

В России заявили о возможном подорожании рыбы

Судовладельцы: из-за изменения Таможенного кодекса в России может подорожать рыба

Фото: Camila Igisk / Unsplash

Из-за изменения Таможенного кодекса в России может подорожать рыба. Об этом предупредил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба», «Норебо» и For Group) Алексей Осинцев, его слова приводит газета «Ведомости».

Нововведения приведут к тому, что добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере пяти процентов и НДС в 10 процентов. Новые издержки рыбаков скажутся на ценах продукции на внутреннем рынке и снизят ее конкурентоспособность, добавил Осинцев.

Сейчас Таможенный кодекс не регулирует вопрос происхождения, поэтому добытая в иностранных морях рыба не считается импортируемым товаром. Вопрос об изменении поправок экспертная группа по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС планирует рассмотреть уже 22-23 мая.

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В 2022 году российские компании добыли в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 576,9 тысячи тонн водных ресурсов. Общий объем вылова в стране составляет 4,7 миллиона тонн, говорит статистика Росрыболовства.

По словам гендиректора некоммерческой организации Союз рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, изменения Таможенного кодекса сильнее затронут рыбаков Белого, Баренцева и Карского морей Северного Ледовитого океана — здесь в исключительных экономических зонах других государств добывается 60-70 процентов трески и пикши, поставляемых на российский рынок. Также в иностранных водах вылавливается до 90 процентов палтуса, который продается в отечественных магазинах, добавил Древетняк.

В марте компании, занимающиеся промыслом в Антарктике, Африке, Южной Америке, пожаловались, что не смогли получить обещанные летом 2021 года компенсации затрат на топливо. В Минсельхозе заявили, что на такую поддержку нет финансирования. Целью компенсаций власти называли увеличение объема добычи водных биоресурсов в отдаленных регионах. Без поддержки государства рентабельность промысла оказывается слишком низкой для его расширения.

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Вячеслав Агапов
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