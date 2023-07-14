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18:31, 14 июля 2023Путешествия

Живущая во Франции россиянка раскрыла истинное отношение местных к русским

«КП»: россиянка Анастасия рассказала, что французы хорошо общаются с русскими после СВО

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Живущая во Франции россиянка рассказала, что местные хорошо общаются с русскими даже после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Истинное отношение французов к соотечественникам Анастасия Буржуа раскрыла в беседе с «Комсомольской правдой» («КП»).

«Французы абсолютно адекватно общаются, я не вижу никаких ухудшений. Наоборот, мне и моим знакомым часто звонили и спрашивали: все ли в порядке и не обижают ли нас», — поделилась девушка.

При этом она добавила, что русофобия в стране присутствует. К примеру, банки блокировали россиянам счета, а открыть новые очень сложно. «Но здесь речь не столько о французах, сколько о политике государства и ЕС», — заключила Буржуа.

Ранее российский тревел-блогер, побывавший в Азербайджане, рассказал, что граждане страны уважают и ценят русскую культуру. По его словам, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивах этих произведений.

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    Зарина Дзагоева
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