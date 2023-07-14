Женщина раскрыла нелицеприятную правду о шопинге в секонд-хенде

Австралийка показала грязь от вещей из секонд-хенда после стирки и удивила зрителей

Австралийка показала нелицеприятную правду о шопинге в секонд-хенде и удивила зрителей. На соответствующий ролик из соцсетей обратили внимание в Daily Mail.

Жительница штата Новый Южный Уэльс Морин рассказала, что приобрела детскую одежду в магазине подержанных вещей и решила постирать ее перед ноской. Мать троих детей замочила предметы гардероба на ночь в ванне с порошком, а наутро продемонстрировала результат стирки. На размещенных кадрах видно, что вода стала темно-серой от грязи из вещей.

«Вот почему я всегда заново очищаю наряды, бывшие в потреблении другими людьми. Сначала я замачиваю все изделия, а затем отправляю в стиральную машинку», — пояснила женщина. Пользователи сети, в свою очередь, поблагодарили ее за предупреждение под публикацией. «Я думал, что их стирают в магазине. Шок», — высказался один из комментаторов.

В январе 2022 года жительница Англии Лорен Рейнольдс рассказала, как шопинг в секонд-хендах позволяет значительно сэкономить на одежде. По ее словам, главное — установить лимит для бюджета и продумать покупки заранее. Некоторые вещи могут ошибочно казаться привлекательными из-за низкой стоимости.