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19:21, 14 июля 2023Ценности

Женщина раскрыла нелицеприятную правду о шопинге в секонд-хенде

Австралийка показала грязь от вещей из секонд-хенда после стирки и удивила зрителей

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Австралийка показала нелицеприятную правду о шопинге в секонд-хенде и удивила зрителей. На соответствующий ролик из соцсетей обратили внимание в Daily Mail.

Жительница штата Новый Южный Уэльс Морин рассказала, что приобрела детскую одежду в магазине подержанных вещей и решила постирать ее перед ноской. Мать троих детей замочила предметы гардероба на ночь в ванне с порошком, а наутро продемонстрировала результат стирки. На размещенных кадрах видно, что вода стала темно-серой от грязи из вещей.

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«Вот почему я всегда заново очищаю наряды, бывшие в потреблении другими людьми. Сначала я замачиваю все изделия, а затем отправляю в стиральную машинку», — пояснила женщина. Пользователи сети, в свою очередь, поблагодарили ее за предупреждение под публикацией. «Я думал, что их стирают в магазине. Шок», — высказался один из комментаторов.

В январе 2022 года жительница Англии Лорен Рейнольдс рассказала, как шопинг в секонд-хендах позволяет значительно сэкономить на одежде. По ее словам, главное — установить лимит для бюджета и продумать покупки заранее. Некоторые вещи могут ошибочно казаться привлекательными из-за низкой стоимости.

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    Карина Черных
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