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23:34, 14 июля 2023Мир

Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд армии

AP: Белград приостановил экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд армии Сербии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд своей армии, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны Милоша Вучевича.

По данным журналистов, Белград намерен добиться повышения боеготовности страны на фоне неугасающей напряженности на Балканах. «Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности», — указал министр.

Через 30 дней власти должны пересмотреть решение. Как указало издание, меры были приняты после того, как США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы, которые добровольцами уедут воевать на Украину, будут строго наказаны в соответствии с законодательством страны.

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    Марина Совина
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