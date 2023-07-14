Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд армии

AP: Белград приостановил экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд армии Сербии

Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд своей армии, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны Милоша Вучевича.

По данным журналистов, Белград намерен добиться повышения боеготовности страны на фоне неугасающей напряженности на Балканах. «Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности», — указал министр.

Через 30 дней власти должны пересмотреть решение. Как указало издание, меры были приняты после того, как США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы, которые добровольцами уедут воевать на Украину, будут строго наказаны в соответствии с законодательством страны.

