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06:01, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Спустившегося в подвал собственного дома парня ждала неожиданная встреча

Фото: Jérémie Crausaz / Unsplash

Пользователь Reddit с ником DoctorOtter рассказал о неожиданной встрече, которая ждала его в подвале его собственного дома. По словам парня, он застал там незнакомую женщину, принимавшую душ.

Герой истории уточнил, что живет вместе со своей девушкой и родителями. Однажды, когда дома не было никого, кроме его отца, рассказчик спустил в подвал, чтобы воспользоваться стиральной машиной. Парень добавил, что там же, в подвале, в их доме находятся душ и сауна.

После того, как автор поста загрузил белье в машину, он услышал, что кто-то моется. «Я подумал, что это отец, но это было странно. Он принял душ наверху и видел, что я планирую стирать», — вспомнил рассказчик.

Позднее он заметил за шторкой женский силуэт. Парень обратился к незнакомке и выяснил, что ей была новая жена их соседа, которой его отец разрешил воспользоваться душем. «Я неловко улыбнулся, сделал вид, что все это совершенно нормально, и попытался пожать ей руку. Она вежливо отклонила мое рукопожатие», — добавил герой истории.

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Рассказчик подчеркнул, что его очень возмутило то, что отец не поставил его в известность о визите соседки. «Я просто сбит с толку. О чем только думали все эти люди?» — заключил он.

В комментариях многие назвали историю, которая случилась с парнем, забавной. «Я надеюсь, ты предложил потереть ей спину мочалкой?», «А ты уверен, что твой отец с соседом на день не поменялись женами?», «Дело могло дойти и до преступления. Твоему отцу стоило тебе об этом сказать», — поиронизировали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как случайно напугал врачей, которые делали ему операции. Мужчина забыл предупредить специалистов, его организм устойчив к некоторым формам анастезии, из-за чего во время операции он вел себя буйно и даже поранил одного из медиков.

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    Мария Большакова
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