Десятки тысяч соцработников улучшили навыки в Институте профобразования Москвы

Ракова: более 60 тысяч соцработников улучшили навыки в Институте профобразования Москвы

За 15 лет существования Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы более 60 тысяч соцработников повысили квалификацию. В 2022 году в московском институте отучились более восьми тысяч человек, из которых свыше двух тысяч стали работать в социальной сфере столицы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы отвечать требованиям современной жизни и оказывать горожанам социальные услуги высокого уровня, специалистам необходимо профессиональное развитие. Благодаря активной работе команды Института дополнительного профессионального образования среди специалистов соцзащиты вырос интерес к повышению квалификации. В институте они получают необходимые знания о технологиях обслуживания, навыки ухода, оказания первой помощи и эффективной коммуникации Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра отметила, что в настоящий момент институт предлагает более 70 образовательных программ. «И если 5 лет назад дополнительное профессиональное образование в ИДПО получали около четырех тысяч человек в год, то сегодня эта цифра увеличилась в два раза — до более восьми тысяч в 2022 году», — сказала Ракова.

Среди доступных программ — «Особенности работы с пожилыми людьми», «Практические социально-бытовые навыки по уходу на дому», «Оказание услуг ранней помощи» и другие. Изучать их можно как офлайн или в гибридном формате, так и полностью онлайн. Так, в 2021 году слушатели получили возможность обучаться в любом месте и в любое время, благодаря специально разработанной цифровой платформе электронного обучения ИДПОзнание.

Преподают в институте кандидаты социологических, педагогических, экономических, психологических наук. При этом в основе обучения лежит практикоориентированный метод. В институте есть симуляционные кабинеты, оснащенные манекенами и специальным оборудованием, на котором можно применить полученные знания на практике. Кроме того, институт проводит стажировку в соцучреждениях Москвы.

«Жизнь современных специалистов соцзащиты очень динамична, наиболее востребованными становятся короткие и содержательные образовательные программы в очном и дистанционном формате, — добавила директор ИДПО Ирина Германова. — Создавая программы, стремимся к тому, чтобы специалист получал не только практические знания, но интересный образовательный опыт».

В соцкомплексе подчеркивают, что институт готовит не только специалистов, но и руководителей соцучреждений. Их обучают основам менеджмента, развитию цифровых навыков, публичных выступлений и другим компетенциям.

Также институт предлагает бесплатные образовательные проекты для жителей города, среди них — «Школа родственного ухода», в которой учат москвичей ухаживать за маломобильными родственниками, а также проводит мероприятия для соцработников, самым масштабным из которых стала конференция «Сфера», и продолжает научно-исследовательскую деятельность.

Как заявляют в соцкомплексе, ИДПО является активным участником трансформации всего социального комплекса столицы и выступает авторитетным источником знаний о работе в соцсфере.

