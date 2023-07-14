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08:25, 14 июля 2023Силовые структуры

Россиянин отправился собирать ягоды и изнасиловал пенсионерку

В Красноярске объявили в розыск изнасиловавшего пенсионерку россиянина

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Красноярском крае полиция объявила в розыск 39-летнего россиянина, подозреваемого в изнасиловании пенсионерки. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник и его жертва отправились в деревню, якобы для сбора ягод, но дойдя до кладбища Бадалык, мужчина напал на женщину, и, угрожая ей ножом, совершил изнасилование. Полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в задержании опасного преступника.

12 января в Подмосковье арестовали мужчину за изнасилование 82-летней пенсионерки и поджог ее дома.

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    Владимир Седов
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