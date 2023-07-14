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19:21, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла подробности съемок новых выпусков

Роза Сябитова сообщила, что останется соведущей Гузеевой в программе «Давай поженимся!»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская телеведущая Роза Сябитова сообщила, что останется одной из ведущих в новых выпусках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Подробности съемок она раскрыла в разговоре с ТАСС.

«Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада», — отметила Сябитова. Она добавила, что не сомневалась в том, что шоу вернется в эфир. По словам свахи, она всегда говорила, что съемки проекта были приостановлены, а не прекращены.

«Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся!"», — призналась телеведущая.

Ранее Гузеева рассказала, какими будут новые выпуски программы. Как утверждает телеведущая, шоу будет направлено на создание семьи и здоровых отношений.

О возвращении программы «Давай поженимся!» в эфир сообщил в середине июня генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Давай поженимся!», как и другие развлекательные программы, исключили из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. После начала спецоперации канал принял решение сделать упор на общественно-политические передачи. В сентябре 2022 года развлекательные шоу начали возвращаться в эфир.

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    Мария Большакова
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