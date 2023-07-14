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12:46, 14 июля 2023Экономика

Власти белорусского города объявили день бесплатного труда

Власти белорусского города Горки объявили 15 июля днем безвозмездного труда

Фото: Алексей Голубев / Wikimedia

Райисполком белорусского города Горки объявил о проведении 15 июля дня безвозмездного труда, в рамках которого его жители выйдут на работу, но не получат за нее денег. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Участие в мероприятии предполагается на добровольной основе, однако формулировка говорит о том, что речь идет о труде на официальных рабочих местах. Таким образом, речь идет не о субботнике, в рамках которого, как правило, проводится уборка территорий, не предполагающая получение какого-либо дохода.

Средства, полученные в результате труда, перечислят в бюджет города. Чиновники обещают, что деньги пойдут на благоустройство населенных пунктов Горецкого района и на подготовку к участию в мероприятиях, проводимых в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять участие в модернизации ключевых секторов экономики России и создании совместных производств. До этого премьер Роман Головченко рассказал, что белорусские предприятия хотели бы начать работу на заводах, опустевших после ухода из России западных компаний. В этом вопросе им придется выдержать конкуренцию с китайскими предприятиями.

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    Платон Щукин
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