Палата представителей США отклонила поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов ВСУ

Палата представителей США отклонила попытку консервативных республиканцев лишить Украину поддержки. Об этом сообщает Bloomberg.

Группа республиканцев настаивала на рассмотрении ряда поправок, которые запретили бы любую помощь Украине в области безопасности и обязали бы американское правительство сопровождать любую помощь Киеву отчетом, в котором подробно объясняется стратегия участия США.

Члены Республиканской партии также предложили поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов Украине, всего через несколько дней после того, как администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявила о решении отправить это оружие Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для окончания конфликта на Украине. По его словам, российско-украинское противостояние закончится сразу, когда этого захотят США.