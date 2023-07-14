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20:51, 14 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за лжеминирование административного здания

На Сахалине суд приговорил мужчину за лжеминирование административного здания к 6 годам

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Анивский районный суд Сахалинской области приговорили ранее судимого 50-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ. Следствие и суд установили, что 7 февраля мужчина позвонил в экстренные службы из туалета железнодорожного вокзала и сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа. Таким образом он планировал задержать ответ на поданное им обращение в госорган. Свою вину мужчина признал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина получила условный срок за «минирование» отдела полиции по телефону.

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    Илона Палей
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