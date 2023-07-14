Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:45, 14 июля 2023Забота о себе

Врач подсказал способы сделать тренировки на улице полезнее

Терапевт Рябков: перед тренировками на улице нужно правильно подбирать одежду

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Чтобы сделать тренировку на улице полезнее для здоровья, нужно правильно подбирать одежду и заранее проверять концентрацию углекислого газа в воздухе. Такие способы подсказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, извлечь максимальную пользу из тренировок на улице можно, если учитывать погодные условия и в зависимости от этого выбирать тип экипировки и интенсивность нагрузки. Так, по его словам, в жару организм перегревается даже без спорта и сердцу приходится интенсивнее работать, чтобы увеличить передачу крови. По этой причине в такую погоду стоит отказаться от длительных пробежек и силовых упражнений, чтобы не подорвать здоровье и избежать теплового удара.

В соответствии с погодой надо подбирать и спортивную одежду. В теплое время года она должна быть максимально открытой и не препятствующей потоотделению: свободные шорты вместо обтягивающих леггинсов или штанов, топы или майки

Андрей Рябков врач-терапевт
Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Также перед каждой тренировкой на улице терапевт рекомендовал проверять уровень углекислого газа в воздухе. Он объяснил, что во время занятий спортом учащается дыхание, а вместе с ним и количество вдыхаемого и вдыхаемого воздуха и при высоких концентрациях углекислого газа может произойти интоксикация организма. Человек в этом случае почувствует тошноту, головную боль и будет испытывать трудности с дыханием.

СО2 влияет на обмен веществ, секрецию гормонов, электролитный состав крови и тканей. Значит, опосредованно от его концентрации зависит активность ферментов и скорость почти всех биохимических реакций организма. Чем выше уровень углекислого газа в воздухе, тем хуже работоспособность внутренних органов и систем человека

Андрей Рябков врач-терапевт

Лучше всего заниматься спортом на улице в дни, когда уровень углекислого газа в воздухе низкий. Врачи рекомендуют выходить на пробежку при температуре не выше 30 градусов тепла, отметил Рябков.

Кроме того, для бега надо выбирать гладкую и нескользкую поверхность, так как в дождливую погоду мокрый асфальт или дорожки в парках могут привести к травмам, подытожил специалист.

Ранее тренер Анастасия Юркова назвала упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Для здоровья особенно полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление, считает она.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Появились подробности взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими

    Стало известно о погибшем при ЧП на российском предприятии по обогащению урана

    Центробанк рассказал о неожиданно быстром расходе бюджетов регионов

    Риск ядерного удара с помощью американских истребителей F-16 оценили

    Посла Польши вызвали в МИД России

    В Москве сварщик изнасиловал уборщиц заставил их заняться сексом друг с другом

    В Германии выступили против расширения НАТО до границ России

    Усик бросил вызов Макгрегору

    В российском городе начат поиск вооруженного мужчины после стрельбы у дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости