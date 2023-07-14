Врач подсказал способы сделать тренировки на улице полезнее

Терапевт Рябков: перед тренировками на улице нужно правильно подбирать одежду

Чтобы сделать тренировку на улице полезнее для здоровья, нужно правильно подбирать одежду и заранее проверять концентрацию углекислого газа в воздухе. Такие способы подсказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, извлечь максимальную пользу из тренировок на улице можно, если учитывать погодные условия и в зависимости от этого выбирать тип экипировки и интенсивность нагрузки. Так, по его словам, в жару организм перегревается даже без спорта и сердцу приходится интенсивнее работать, чтобы увеличить передачу крови. По этой причине в такую погоду стоит отказаться от длительных пробежек и силовых упражнений, чтобы не подорвать здоровье и избежать теплового удара.

В соответствии с погодой надо подбирать и спортивную одежду. В теплое время года она должна быть максимально открытой и не препятствующей потоотделению: свободные шорты вместо обтягивающих леггинсов или штанов, топы или майки Андрей Рябков врач-терапевт

Также перед каждой тренировкой на улице терапевт рекомендовал проверять уровень углекислого газа в воздухе. Он объяснил, что во время занятий спортом учащается дыхание, а вместе с ним и количество вдыхаемого и вдыхаемого воздуха и при высоких концентрациях углекислого газа может произойти интоксикация организма. Человек в этом случае почувствует тошноту, головную боль и будет испытывать трудности с дыханием.

СО2 влияет на обмен веществ, секрецию гормонов, электролитный состав крови и тканей. Значит, опосредованно от его концентрации зависит активность ферментов и скорость почти всех биохимических реакций организма. Чем выше уровень углекислого газа в воздухе, тем хуже работоспособность внутренних органов и систем человека Андрей Рябков врач-терапевт

Лучше всего заниматься спортом на улице в дни, когда уровень углекислого газа в воздухе низкий. Врачи рекомендуют выходить на пробежку при температуре не выше 30 градусов тепла, отметил Рябков.

Кроме того, для бега надо выбирать гладкую и нескользкую поверхность, так как в дождливую погоду мокрый асфальт или дорожки в парках могут привести к травмам, подытожил специалист.

Ранее тренер Анастасия Юркова назвала упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Для здоровья особенно полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление, считает она.