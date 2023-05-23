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15:12, 23 мая 2023Спорт

Тренер назвала полезные для сердечно-сосудистой системы упражнения

Фитнес-эксперт посоветовала кардиотренировки для укрепления сердечно-сосудистой системы

Фото: Trust Katsande / Unsplash

Тренер Анастасия Юркова назвала упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, для здоровья особенно полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление. «Равномерное кардио — это длительные (от 30 минут) кардиотренировки с равномерным пульсом в зоне 50-70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС)», — отметила она.

Юркова также посоветовала выполнять интервальные кардиотренировки. «Благодаря чередованию интервалов повышенной интенсивности (пульс 70-90 процентов от максимума ЧСС) и спокойных интервалов (пульс 50-70 процентов от максимума ЧСС) мы создаем условия для тренировки сердечной мышцы и гладкой мускулатуры сосудов», — пояснила фитнес-эксперт.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин порекомендовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.

Андрей Стрельцов
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