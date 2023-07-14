Заставлявшую своих детей употреблять и продавать наркотики россиянку осудили

В Брянске мать, заставлявшую детей употреблять и продавать наркотики, осудили на 11 лет

В Брянске суд приговорил 37-летнюю местную жительницу, заставлявшую своих детей 14 и 13 лет употреблять и продавать наркотики, к 11 годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что женщина на протяжении двух лет давала подросткам наркотики и склоняла к их потреблению. А в августе и сентябре 2022 года пыталась через закладки продать более 770 граммов наркотиков, на оборудование тайников она брала с собой дочь.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 150 («Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления»), части 3 статьи 30 и пунктов «а», «б» части 3, пункта «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах»), а также пункту «а» части 3 статьи 230 («Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств») УК РФ.

Детей из семьи изъяли, мать лишили родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд арестовал на два месяца стримершу, избившую сына в прямом эфире.