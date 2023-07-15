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22:32, 15 июля 2023Силовые структуры

В Смоленской области мужчина похитил шесть ружей из дома директора лесхоза

В Смоленской области объявлен план «Перехват» из-за мужчины, похитившего шесть ружей

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В Смоленской области введен план «Перехват» после того, как мужчина похитил шесть ружей из дома директора Рославльского лесхоза Валерия Гришина. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 15 июля в деревне Коски. Подозреваемый напал на главу лесхоза и его жену, ударив их, предположительно, топором по голове. После этого из сейфа в доме пропали два карабина, четыре охотничьих ружья и пистолет. Также мужчина угнал «ВАЗ-21214», принадлежащий пострадавшему.

По данным издания, Гришин и его жена госпитализированы. Подозреваемый разыскивается.

Ранее в городе Бородино Красноярского края возбудили уголовное дело после того, как 17-летний воспитанник детского дома украл из квартиры приятеля карабин «Лось», гладкоствольное ружье «МР 27» и патроны. После этого он скрылся. Его местоположение устанавливается.

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    Марина Совина
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