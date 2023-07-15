69-я параллель
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07:15, 15 июля 202369-я параллель

Российские моряки рассказали об отношении к профессиональным приметам

Работающие на Севере российские моряки рассказали об отношении к профессиональным приметам

Фото: Максим Ежов

С профессией моряка связано множество примет, многие из которых утратили актуальность в современном мире. О суевериях, в которые до сих пор верят на кораблях, «Ленте.ру» рассказали российские моряки, работающие на Севере.

По словам Максима Ежова, работающего электромехаником на судне «Бейсуг», на кораблях есть только одна примета, распространенная среди механиков. Согласно ей, в машинное отделение судна нельзя пускать женщин — как гласит суеверие, из-за этого все механизмы могут сломаться.

Третий механик универсального атомного ледокола «Сибирь» Никита Куликов рассказал, что пароходы никогда не выходят в рейс в понедельник — этот день у моряков считается неудачным. Он добавил, что в другие приметы его коллеги особо не верят.

Ранее биолог и исследователь Чукотки Анатолий Кочнев рассказал о суевериях и обычаях, распространенных среди коренных народов Севера. Так, во время приготовления ужина на новом месте необходимо задобрить духов природы, а перед тем, как забрать выброшенный морем на берег предмет, надо оставить что-то взамен.

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    Варвара Родикова
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