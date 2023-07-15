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08:16, 15 июля 2023Мир

Стало известно о планах США бороться с Россией в Сирии

AP: США изучают военные варианты противодействия России в небе Сирии

Представители Пентагона заявили, что в США рассматривают варианты противодействия воздушным российским силам в Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По мнению авторов материала, американские власти ищут ряд военных вариантов «для борьбы с растущей российской агрессией в небе над Сирией». Они отметили, что на прошлых выходных российские военные якобы осложнили удар Вашингтона по лидеру группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Чиновники Пентагона выразили опасения, что российские военные начнут сбивать американские беспилотники Reaper. При этом в Вашингтоне сомневаются в подобных намерениях Москвы.

Ранее Россия наложила вето на работу коридора помощи ООН в Сирии. В свою очередь посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон продолжит работу со всеми членами Совета, чтобы возобновить операцию по оказанию помощи, и призвала Россию пересмотреть свою позицию.

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    Марина Совина
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