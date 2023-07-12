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08:23, 12 июля 2023Мир

Россия наложила вето на работу коридора помощи ООН в Сирии

Reuters: Россия наложила вето на работу коридора помощи ООН в Сирии

Фото: Manuel Elias / UN Photo / Globallookpress.com

Россия наложила вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций на продление действия механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Российская сторона отказалась одобрять западный проект резолюции о работе коридора гуманитарной помощи и продлевать работу гуманитарной операции на девять месяцев. Взамен Москва предложила собственную заявку на шестимесячное продление операции и получила отказ.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со всеми членами Совета, чтобы возобновить операцию по оказанию помощи, и призвала Россию пересмотреть свою позицию.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивал на продлении на 12 месяцев. Он был разочарован тем, что совет не пришел к соглашению, и призвал членов «удвоить свои усилия для поддержки продолжения доставки трансграничной помощи миллионам остро нуждающихся людей на северо-западе Сирии в течение как можно более длительного периода».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза всемирной организации, касающееся продления действия механизма трансграничной помощи в Сирии. «Сегодня мы снова стали свидетелями разыгрываемого Западом спектакля под названием "Трансграничный механизм оказания гумсодействия Сирии". Его главными отличительными особенностями являются полное пренебрежение интересами сирийского народа, а также стремление искусственно спровоцировать Россию на применение вето», — сказал дипломат.

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    Виктория Кондратьева
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